Göztepe istediğini aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. 16. dakikada Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
18. dakikada Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 24. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.
36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 45+5. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
ASENSIO'NUN ŞUTUNU LIS ÇIKARDI
49. dakikada meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı. 60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu. 90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
TEDESCO'DAN 2 STOİLOV'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe karşısında ligde son oynanan Alanyaspor maçına göre Genç çalıştırıcı Mert Müldür'ün yerine Yiğit Efe'ye, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Nene'ye görev verdi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise son oynadıkları Ç.Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 zorunlu değişiklik yaptı. Stoilov, kart cezalıları Heliton ve Bokele'nin yerlerine Ogün ve Godoi'ye görev verirken, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Dennis'in yerine Efkan'ı, Juan'ın yerine ise Luiz'i ilk 11'e monte etti.
TARAFTARLAR MAÇA AKIN ETTİ
Göztepe taraftarı, kritik Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesinde İstanbul'a gelen sarıkırmızılı taraftarlar, Chobani Stadyumu'nda büyük bir coşku yarattı. Karşılaşma boyunca 90 dakika boyunca marşlar ve besteler söyleyen Göztepeliler, takımlarına yoğun destek verdi. Kapalı gişe oynanan mücadelede Fenerbahçe taraftarı da tribünleri doldurarak takımını yalnız bırakmadı.