Göztepe istediğini aldı

ASENSIO'NUN ŞUTUNU LIS ÇIKARDI 49. dakikada meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı. 60. dakikada Mert Müldür 'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu. 90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

TEDESCO'DAN 2 STOİLOV'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe karşısında ligde son oynanan Alanyaspor maçına göre Genç çalıştırıcı Mert Müldür'ün yerine Yiğit Efe'ye, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Nene'ye görev verdi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise son oynadıkları Ç.Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 zorunlu değişiklik yaptı. Stoilov, kart cezalıları Heliton ve Bokele'nin yerlerine Ogün ve Godoi'ye görev verirken, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Dennis'in yerine Efkan'ı, Juan'ın yerine ise Luiz'i ilk 11'e monte etti.