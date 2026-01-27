Alkışlar Göz-Göz’e

Trendyol Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, Fenerbahçe karşısında sergilediği oyun ile tüm Türkiye'den alkış aldı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa yolunda kritik puanı hanesine yazdırırken birçok eksiğine rağmen müthiş bir direniş gösterdi. Cezalı stoperleri Bokele ve Heliton'un yanı sıra sakat Alexis Antunes'ten yoksun sahaya çıkan, grip olan orta saha Dennis ve savunmacısı Furkan'dan da yararlanamayan sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen rakibine boyun eğmedi. İzmir ekibi maçta topla oynama oranı oldukça az olmasına rağmen, özellikle 2. yarıda Fenerbahçe'ye geçit vermedi.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ JANDERSON

Savunmada büyük mücadele gösteren İzmir ekibi, zorlu deplasmandan puanla dönmesini bilip puanını 36'ya çıkardı ve 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Yine gribal enfeksiyon rahatsızlığı bulanan takımın en golcü ismi Juan da sahaya ilk 11'de çıkamadı. Maça 62. dakikada dahil olan Juan hasta olmasına rağmen mücadeleci bir oyun ortaya koydu.

STANİMİR STOİLOV: "PARA DEĞİL OYUNCU KAZANIR"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilo, Fenerbahçe'den puan aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Önemli eksiklerle sahaya çıktıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, "Her kulübün kendi stratejisi var. Göztepe'nin transfer politikası ve bütçesi belli. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rakibimizin kendi konusu bizi ilgilendirmiyor. Takıma en uygun oyuncuları katmaya çalışıyoruz, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolda asla para

kazanmaz, oyuncular kazanır" dedi