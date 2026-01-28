Gençlik aşısı Göz-Göz’ü uçurdu

Birçok eksiğine rağmen Fenerbahçe deplasmanından altın 1 puanla İzmir'e dönen Göztepe'nin sırrı gençliğinde saklı. Önde basan, yüksek tempolu oyunu benimseyen ve bu sistem için gençlerden kurulu bir takım yapan Göztepe, Süper Lig'in yaş ortalaması en düşük takımı durumunda.
Sarı-kırmızılılar, 25.3 yaş ortalamasıyla ligin gençlere en çok şans veren ekibi konumunda. Göz-Göz'ü, 26 yaş ortalamasıyla Trabzonspor, 26.5 ile Fatih Karagümrük ve 26.6 ile Çaykur Rizespor takip ediyor.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, enerjik ve dikine futbolu benimseyen yapısıyla rakipleri karşısında fark yaratıyor. Stoilov'un disiplinli ve agresif oyun felsefesi, genç oyuncuların dinamizmiyle mükemmel bir uyum sağladı. Bu sayede İzmir ekibi, ligde 4. sıraya kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekti ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir konuma geldi.
MEYVELERİNİ VERİYOR
Takımın en genç isimleri de performanslarıyla parlıyor. En gençlerden Anthony Dennis ve Taha Altıkardeş 22 yaşında ilk 11'de düzenli süre alıyor. Onları takip eden genç yetenekler arasında Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi (23 yaş), Juan Silva ve Olaitan (24 yaş) gibi isimler öne çıkıyor. Bu yıldız adayları, Stoilov'un önde basan, topu hızlı kullanmaya dayalı direkt futbolunda kilit roller üstlenerek hem bireysel hem de takım başarısına büyük katkı sağlıyor.
Sarı-kırmızılıların gençleşme politikası, Sport Republic yönetiminin vizyonuyla birleşince meyvelerini veriyor.
Ligin genel yaş ortalaması 27'lerin üzerinde seyrederken, İzmir ekibinin 25.3'lük ortalaması Türk futbolundaki diğer kulüplere örnek oluyor.