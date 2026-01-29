Eksikler döndü forma yarışı arttı

Fenerbahçe deplasmanında 2 cezalı ve 3 hasta oyuncusundan yararlanamamasına rağmen, forma şansı bulan rotasyondaki oyuncuların yüksek performansıyla İzmir'e 1 puanla dönen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'u tatlı bir telaş sardı.

Genellikle ilk 11 dışında kalan Efkan Bekiroğlu, Ogün Bayrak, Allan Godoi ve Guilherme Luiz'in Kadıköy deplasmanındaki iyi oyunu sonrası Stoilov'un eli bollaştı. Hafta sonu oynanacak Karagümrük karşılaşmasında Heliton ve Bokele'nin cezasının tamamlaması, Anthony Dennis, Juan ve Furkan Bayır'ın da üst solunum yolları rahatsızlığını atlattığı ve idmanlara başladığı öğrenildi. Stoilov'un özellikle Efkan Bekiroğlu'nun performansından çok memnun kaldığı ve orta saha rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Yine ilk yarıda da birçok maçta ilk 11'de görevlendirdiği Allan Godoi'ye de savunmada forma vermeye yakın olduğu gelen bilgiler arasında.