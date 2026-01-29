Göztepe'de Dilhan harekatı

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.
Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un hücum hattında alternatifli bir kadro talep etmesi üzerine arayışlarını sürdüren Göztepe, hem geleceğe yatırım yapmak hem de rotasyonu genişletmek adına Almanya'da yetişen ve Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dilhan Demir için girişimlere başladı. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği, ilk görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.
SİLVEİRA'DAN YAKIN TAKİP
Göztepe'nin scout şefi Bolivar Silveira, sosyal medya hesabından genç oyuncuyu takip etmeye başladı. Joker oyuncu özelliği olan Dilhan sol bekin yanında, sol ve sağ açıkta da forma giyiyor. Bu sezon Ankara temsilcisi ile ligde ve kupada toplam 9 maça çıkan ve 285 dakika süre alan Demir, bu süreçte gol atamazken, 2 asist yaptı.
İzmir temsilcisi devre arasında ilk olarak orta sahaya takviye yaparak İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i kadrosuna katarken, ardından hücum hattını Brezilya ekibi Ceara Sporting'den 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ve Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca kaleci rotasyonuna, Kayserispor altyapısından yetişen 2005 doğumlu Şamil Öztürk'ü dahil etti.