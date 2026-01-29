Göztepe'de Dilhan harekatı

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un hücum hattında alternatifli bir kadro talep etmesi üzerine arayışlarını sürdüren Göztepe, hem geleceğe yatırım yapmak hem de rotasyonu genişletmek adına Almanya'da yetişen ve Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dilhan Demir için girişimlere başladı. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği, ilk görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

SİLVEİRA'DAN YAKIN TAKİP

Göztepe'nin scout şefi Bolivar Silveira, sosyal medya hesabından genç oyuncuyu takip etmeye başladı. Joker oyuncu özelliği olan Dilhan sol bekin yanında, sol ve sağ açıkta da forma giyiyor. Bu sezon Ankara temsilcisi ile ligde ve kupada toplam 9 maça çıkan ve 285 dakika süre alan Demir, bu süreçte gol atamazken, 2 asist yaptı.