Haberler Göztepe Genç golcü Sabra Boluspor’a kiralandı

Göztepe bir yabancısını daha 1. Lig'e uğurladı. İlk olarak Brezilyalı sağ beki Ruan'ı Sakaryaspor'a veren sarı-kırmızılılar genç golcüsü İbrahim Sabra'yı da Boluspor'a gönderdi. Sezon başında Ürdan'ün Al Wihdat takımından transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu geleceğe yatırım amaçlı olarak takıma kazandırıldı. Bu sezon Göztepe'de 9 maça çıkan genç Ürdünlü hiç müsabakada ilk 11'de yer almadı. Sadece Beşiktaş maçında röveşata golüyle hafızalara kazınan Sabra ardından ağır bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 2 buçuk ay takımdan ayrı kalan oyuncu, ilk yarının son haftasında sahalara döndü. Göztepe'de toplam 91 dakika oynayan Sabra, sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak görev yapacak.

