Karşılaşma kapalı gişe

Göztepe taraftarı, Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükle birlikte tezahüratlara başlayan Göztepe taraftarları, yağmura rağmen tribünleri ağzına kadar doldurdu. Kapalı gişe oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük bir coşkuyla destek verdi. Oluşturulan atmosfer, sahadaki mücadeleye de tribünlerden güçlü bir enerji yansıttı. Bu yoğun destek, maç boyunca futbolculara ekstra motivasyon sağladı. Göztepe tribünleri, ortaya koyduğu tutkulu performansla bir kez daha ligin en etkili taraftar gruplarından biri olduğunu gösterdi.