Göztepe'ye 6 transfer! Süper lig'de 21'inci haftaya 39 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Dış transferde 5'i yabancı olmak üzere 6 takviye gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, 4 oyuncusuyla da yollarını ayırdı.









Göztepe özellikle en büyük değişimi orta sahada yaşadı. Beninli golcü Juinor Olaitan'ı 6 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a satan Göztepe yönetimi, Brezilyalı Rhaldney'i Portekiz ekibi Alverca'ya kiraladı. Ahmed Ildız 1'inci Lig ekibi Çorum FK'ya gitti. Sağ bek Ruan ise Sakaryaspor'a verildi.

Göztepe giden oyuncuların yerini ise hemen doldurdu. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında top koşturan Alexis Antunes'le sözleşme imzalayan Göztepe, Rhaldney'in yerine Bodrum FK'dan Ganalı Musah Mohemmed, Olaitan'ın yerine de Lommel SK'dan Bulgar Filip Krastevi'i renklerine bağladı.