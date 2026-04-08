Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen Göztepe - Galatasaray mücadelesi bugün sahne alıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın yayın saati ve kanalını araştırılıyor.
GÖZTEPE – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Süper Lig'in ertelenen kritik karşılaşması, Göztepe ile Galatasaray arasında 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU
Göztepe – Galatasaray mücadelesinde Alper Akarsu düdük çalacak. Yardımcı hakemler Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar olurken, dördüncü hakem görevini Melih Aldemir üstlenecek.
KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İzmir'deki Isonem Park Stadyumu'nda oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
HANGİ FUTBOLCULAR MAÇTA YOK?
Göztepe cephesinde sarı kart sınırındaki Bokele forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı sahada olmayacak. Ayrıca, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen de Göztepe karşısında takımını yalnız bırakacak.