Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

İzmir 'deki Isonem Park Stadyumu'nda oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

HANGİ FUTBOLCULAR MAÇTA YOK?

Göztepe cephesinde sarı kart sınırındaki Bokele forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı sahada olmayacak. Ayrıca, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen de Göztepe karşısında takımını yalnız bırakacak.