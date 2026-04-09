Göz-Göz’e Aslan pençesi





STOILOV'DAN 3 BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ilk 11'de biri zorunlu 3 değişiklik yapmayı tercih etti. Deneyimli Bulgar çalıştırıcı, ligde son oynanan G.Birliği maçında forma verdiği Bokele, Antunes ve Jeh'in yerlerine Taha Altıkardeş, Efkan Bekiroğlu ve Juan'a görev verdi. İzmir ekibinde Bokele, G.Birliği karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için dün akşam kadroda yer almadı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Trabzon maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Buruk, Jakobs, Torreira, Lang, Yunus, Icardi ve kart cezalısı Abdülkerim'in yerlerine Sallai, Sane, Eren, İlkay, Boey ve Asprilla'ya görev verdi.

Göztepe, olimpik branşlarda elde ettiği başarıları ISONEM PARK Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen törenle taçlandırdı. Sutopu branşında Avrupa'da önemli bir başarıya imza atan, hentbolda ise Süper Lig'e yükselerek büyük alkış alan sarı-kırmızılı sporcular, kupalarını Galatasaray maçı öncesinde taraftarlarının önünde kaldırırken, büyük bir coşku yaşandı.