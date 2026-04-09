Göz-Göz’e Aslan pençesi

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçında Göztepe, taraftarı önünde konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. 5. dakikada Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altı pasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 10. dakikada Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altı pas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı. 19. dakikada İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
JUAN'IN GOLÜ YETERLİ OLMADI
50. dakikada Miroshi'nin soldan ortasına iyi yükselen Juan, şık bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 59. dakikada Efkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Juan'ın ekstra pasında Janderson boş kaleye topu gönderemedi. 75. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Lemina kafayla farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3. 83. dakikada topla buluşan Krastev'in, ikiye bir pozisyonda çektiği şut etkili olmadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Göztepe, Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
STOILOV'DAN 3 BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ilk 11'de biri zorunlu 3 değişiklik yapmayı tercih etti. Deneyimli Bulgar çalıştırıcı, ligde son oynanan G.Birliği maçında forma verdiği Bokele, Antunes ve Jeh'in yerlerine Taha Altıkardeş, Efkan Bekiroğlu ve Juan'a görev verdi. İzmir ekibinde Bokele, G.Birliği karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için dün akşam kadroda yer almadı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Trabzon maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Buruk, Jakobs, Torreira, Lang, Yunus, Icardi ve kart cezalısı Abdülkerim'in yerlerine Sallai, Sane, Eren, İlkay, Boey ve Asprilla'ya görev verdi.
Göztepe, olimpik branşlarda elde ettiği başarıları ISONEM PARK Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen törenle taçlandırdı. Sutopu branşında Avrupa'da önemli bir başarıya imza atan, hentbolda ise Süper Lig'e yükselerek büyük alkış alan sarı-kırmızılı sporcular, kupalarını Galatasaray maçı öncesinde taraftarlarının önünde kaldırırken, büyük bir coşku yaşandı.