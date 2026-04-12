Göztepe evinde telafi peşinde

Trendyol Süper Lig'de hafta içinde oynanan erteleme maçında Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Göztepe, bugün 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek ve mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezasını tamamlayan Bokele yeniden forma giyebilecek.
Buna karşın İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın sakatlıkları sürüyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Göztepe, taraftarı önünde oynadığı son 4 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.
HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, evindeki son galibiyetini 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Bu maçın ardından iç sahada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik bir viraja giriyor. Haftaya 46 puanla 5. sırada başlayan Göz-Göz, üst basamağındaki ve Avrupa hattında yer alan Beşiktaş'ın puanını 55'e çıkardığı haftada hata yapmak istemiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazanmıştı.