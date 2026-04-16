Başarılı eldivene talip var: Göztepeli Lis’e teklif

Trendyol Süper Lig 'de Avrupa hedefi doğrultusunda son haftalara girilirken, Göztepe cephesinde dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarıkırmızılı ekibin bu sezonki yükselişinde başrol oynayan isimlerden biri olan Polonyalı kaleci Mateusz Lis , performansıyla yalnızca Türkiye 'de değil Avrupa'da da adından söz ettirmeye başladı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Ekstraklasa'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan, deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlere hazırlanıyor. Halihazırda takımın birinci kalecisi konumundaki Bartosz Mrozek'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtilirken, Poznan yönetiminin kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek istediği ve bu doğrultuda ilk adayın Mateusz Lis olduğu ifade ediliyor.

İSTİKRARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

27 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Ligde en az gol yiyen ikinci kaleci konumunda bulunan Lis, özellikle kritik karşılaşmalarda yaptığı kurtarışlarla Göztepe'ye hayati puanlar kazandırdı. Refleksleri, oyun kurulumuna katkısı ve liderliğiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı eldiven, savunma hattına verdiği güvenle de ön plana çıkıyor. Göztepe yönetiminin ise bu gelişmeler karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Avrupa kupalarına katılım hedefleyen İzmir temsilcisinde, Lis'in olası ayrılığı teknik planlamayı doğrudan etkileyebilecek bir performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. faktör olarak değerlendiriliyor. Yönetimin, oyuncuya gelecek resmi teklifleri masaya yatırarak kulüp menfaatleri doğrultusunda karar vereceği öğrenildi.