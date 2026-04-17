Göztepe hareketli

GÖZ-GÖZ ZİNCİR KIRACAK

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda yarın Kocaelispor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda iyi sonuçlar alamadı. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor'la oynadığı son 3 maçta galip gelemezken, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kocaelispor'u son olarak 2003-04 sezonunda 1'inci Lig'de 4-2 yenebilen Göz-Göz, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlılara 2 maçta da kaybetti. Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a tek golle boyun eğen Göztepe, deplasmanda da rakibine 3-2 yenilmişti. İki takım bu sezon yıllar sonra Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

FURKAN BAYIR AMELİYATI BEKLİYOR

Göztepe'nin 26 yaşındaki stoper oyuncusu Furkan Bayır, gelecek hafta ameliyat olacak. Çapraz bağlarında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli savunmacı, önümüzdeki günlerde geçireceği operasyonun ardından uzun bir tedavi sürecine girecek. Geçtiğimiz haftaya kadar değnek yardımıyla yürüyen Furkan'ın sağlık durumunun şu an iyi olduğu, ancak futbol kariyerini sürdürebilmesi için ameliyatın kaçınılmaz olduğu öğrenildi. Kulüp sağlık ekibinin oyuncu için özel bir rehabilitasyon programı hazırladığı ve sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Furkan Bayır'ın sahalara dönüş süresinin ise ameliyat sonrası iyileşme sürecine bağlı olarak netlik kazanacağı ifade ediliyor.