Göztepe hareketli

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefinden sapmayan Göztepe, sezon sonu için kapsamlı bir kadro planlamasına hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte birçok oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması, yönetimi kritik kararlar almaya yöneltti. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek isimler arasında 28 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan, 19 yaşındaki Nevzat Üzel, 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Heliton, 23 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan Yıldız, 36 yaşındaki kaptan İsmail Köybaşı, ara transfer döneminde Lommel SK'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki on numara Filip Krastev ve 30 yaşındaki orta saha Efkan Bekiroğlu yer alıyor.
Yönetimin planlamasında ise bazı isimler netleşmeye başladı. Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan, savunmanın önemli isimlerinden Heliton ve sağ bek Uğur Kaan Yıldız ile yola devam etme kararı aldı. Ara transferde takıma katılan Filip Krastev'in performansından memnun kalan kurmaylar, genç oyuncunun bonservisini almak için girişimlere başlayacak. Orta sahada görev yapan Efkan Bekiroğlu'nun durumu ise sezon sonunda netlik kazanacak.
YILDIZLARIN TALİPLERİ ÇOK
Sarı-kırmızılı ekipte transfer piyasasının en çok dikkat çeken isimleri de belli oldu. 24 yaşındaki Brezilyalı forvet Juan'a Fransa'dan Lille başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi. Sağ bek Arda Okan Kurtulan için Bundesliga temsilcisi Leipzig'in devrede olduğu ifade edilirken, ön libero Anthony Dennis için yine Almanya'dan Mainz ve İspanya'nın köklü kulüplerinden Villarreal'in takibe aldığı belirtildi. Türkiye'den ise Beşiktaş'ın Dennis için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Genç stoper Taha Altıkardeş için de Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan ciddi bir sakatlık yaşayan kaptan İsmail Köybaşı'nın takım içindeki rolünün devam edeceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun saha içi katkısının yanı sıra soyunma odasındaki liderliğiyle de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Brezilyalı golcü Janderson'a ciddi bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.
GÖZ-GÖZ ZİNCİR KIRACAK
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda yarın Kocaelispor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda iyi sonuçlar alamadı. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor'la oynadığı son 3 maçta galip gelemezken, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kocaelispor'u son olarak 2003-04 sezonunda 1'inci Lig'de 4-2 yenebilen Göz-Göz, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlılara 2 maçta da kaybetti. Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a tek golle boyun eğen Göztepe, deplasmanda da rakibine 3-2 yenilmişti. İki takım bu sezon yıllar sonra Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.
FURKAN BAYIR AMELİYATI BEKLİYOR
Göztepe'nin 26 yaşındaki stoper oyuncusu Furkan Bayır, gelecek hafta ameliyat olacak. Çapraz bağlarında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli savunmacı, önümüzdeki günlerde geçireceği operasyonun ardından uzun bir tedavi sürecine girecek. Geçtiğimiz haftaya kadar değnek yardımıyla yürüyen Furkan'ın sağlık durumunun şu an iyi olduğu, ancak futbol kariyerini sürdürebilmesi için ameliyatın kaçınılmaz olduğu öğrenildi. Kulüp sağlık ekibinin oyuncu için özel bir rehabilitasyon programı hazırladığı ve sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Furkan Bayır'ın sahalara dönüş süresinin ise ameliyat sonrası iyileşme sürecine bağlı olarak netlik kazanacağı ifade ediliyor.