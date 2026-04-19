Göztepe kaçamadı

1. dakikada Rivas'ın pasında ceza yayı içinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Agyei'nin dönerek vuruşunda kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. 3'te sağ taraftan atak geliştiren Göztepe'de Efkan ile paslaşmasının ardından ceza sahası içine giren Janderson çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 77'de Göztepe atağında topu uzaklaştırmak isteyen Show'un rakibi Antunes'e müdahalesinin ardından her iki oyuncu da yerde kaldı. Ardından Show ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de son iki maçından 1 puan çıkarabilen Göztepe, 1-0 öne geçtiği maçta penaltıdan yediği golle Kocaelispor ile berabere kaldı: 1-1.

90+6. DAKİKADA PENALTI VERİLDİ

82'de ceza sahası içinde Keita'nın pasında kale alanı içinde topla buluşan Darko Churlinov yakın mesafeden gelişine vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü. 87'de Jeferson'un ortasında kale alanında önünde topla buluşan Antunes ayağının içiyle arka direğe gönderdi ancak kaleci Serhat uzanarak topu oyun alanına geri gönderdi. 90+6'da ceza sahası içinde Karol Linetty'nin Antunes'in müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de atışı gole çeviren Serdar skoru belirledi: 1-1.

STOILOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe, Kocaelispor karşılaşmasına geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçına göre tek değişiklikle çıktı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk 11'de sadece bir revizyona giderek Arda Okan'ın yerine Ogün'e görev verdi.

TARAFTARLARDAN ANLAMLI HAREKET

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğrenciler anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından, maçın ilk 3 dakikasında tribünlerde anlamlı bir sessizlik hâkim oldu. Tezahürat yapmayarak bu özel ana saygı gösteren taraftarlar, duyarlılıklarıyla takdir topladı. Göztepe taraftarı, kritik Kocaelispor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününü dolduran sarı-kırmızılılar, maç öncesinden itibaren tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. İlk düdükle birlikte deplasman tribününde oluşan atmosfer, karşılaşmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.