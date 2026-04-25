Göztepe–Antalyaspor maçı | CANLI İZLE





Ligde 48 puanla 6. sırada yer alan İzmir temsilcisi, son haftalara girilirken kritik bir virajı dönmek üzere. Son 5 iç saha maçında galibiyet yüzü göremeyen sarıkırmızılılar, bu kötü seriyi taraftarı önünde sonlandırarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son olarak 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Göz-Göz, o tarihten bu yana Gürsel Aksel'de 3 puana ulaşamadı. Avrupa kupalarına katılma yarışında iddiasını sürdürmek isteyen İzmir ekibi, Antalyaspor karşısında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

