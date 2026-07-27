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Flamengo’dan Göz-Göz’e ret

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Flamengo’dan Göz-Göz’e ret
İzmir ekibi, Brezilyalı genç yetenek Daniel Sales için Flamengo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak transfer atağını başlattı ancak kırmızı- siyahlı ekip bu teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılar, Sport Republic scout ekibinin Brezilya pazarından belirlediği 20 yaşındaki sağ bek için hızlı hamle yaptı; Flamengo'nın ret kararı sonrası Porto'nun rakip teklifi ön plana çıktı. Göztepe yönetimi, Daniel Sales gibi yüksek potansiyelli gençleri ucuza kadrosuna katma stratejisine devam ederken, bu ret yeni alternatif arayışlarını hızlandırabilir.
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