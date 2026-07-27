Flamengo’dan Göz-Göz’e ret

İzmir
ekibi, Brezilyalı genç yetenek Daniel Sales için Flamengo
'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak transfer atağını başlattı ancak kırmızı- siyahlı ekip bu teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılar, Sport Republic scout ekibinin Brezilya
pazarından belirlediği 20 yaşındaki sağ bek için hızlı hamle yaptı; Flamengo'nın ret kararı sonrası Porto
'nun rakip teklifi ön plana çıktı. Göztepe
yönetimi, Daniel Sales gibi yüksek potansiyelli gençleri ucuza kadrosuna katma stratejisine devam ederken, bu ret yeni alternatif arayışlarını hızlandırabilir.