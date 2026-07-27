Göztepe’de kaleye Gürcü duvarı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını dört koldan sürdüren Göztepe, aradığı file bekçisini Yunanistan'da buldu. Sarı-kırmızılılar Gürcü eldiven Luka Gugeshashvili ile prensipte anlaştı. Gürcistan basını, Göztepe'nin 26 yaşındaki eldivenle anlaşma aşamasına geldiğini ifade etti. Bonservisi Yunanistan ekibi PAOK'ta olan Gugeshashvili geçen sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçirdi.
İzmir ekibinin, satın alma opsiyonlu kiralık şekilde transferi bitirmek üzere olduğu ifade edildi. Gugeshashvili'nin, İzmir'deki son etap çalışmalarında takıma katılması bekleniyor. Deneyimli eldiven kariyerine Dinamo Tbilisi takımında başlarken, Polonya'da Jagiellonia Bialystok, Gürcistan'da Dila Gori, Azerbaycan'da Karabağ, Yunanistan'da Panserraikos, Paok ve Atromitos'ta oynadı.
AVRUPA LİGİ DENEYİMİ VAR
Gürcistan A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Luka Gugeshashvili geçen sezon Atromitos'ta 10 resmi maça çıktı. Kariyerinde Karabağ formasıyla 2023-24 sezonunda 3 maç Avrupa Ligi, 2021- 22 ve 2022-23'te yine Azeri ekibiyle UEFA Konferans Ligi'nde 4 karşılaşmada görev alan tecrübeli kaleci, Dila Gori takımı ile de 2021-22 sezonunda eleme aşamasında Konferans Ligi heyecanı yaşadı. Genç ağırlıklı Göztepe kadrosuna büyük tecrübe katacak Gürcü oyuncunun, Arda Özçimen ile oyuncubirlikte kaleci rotasyonunu oluşturması bekleniyor.