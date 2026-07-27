Haberler Göztepe Göztepe’de kaleye Gürcü duvarı Göztepe’de kaleye Gürcü duvarı İzmir temsilcisi, PAOK'un Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen kalecisi Luka Gugeshashvili ile prensipte anlaştı. Göz-Göz, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak 26 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katacak. HABER MERKEZİ













Süper Lig'de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını dört koldan sürdüren Göztepe, aradığı file bekçisini Yunanistan'da buldu. Sarı-kırmızılılar Gürcü eldiven Luka Gugeshashvili ile prensipte anlaştı. Gürcistan basını, Göztepe'nin 26 yaşındaki eldivenle anlaşma aşamasına geldiğini ifade etti. Bonservisi Yunanistan ekibi PAOK'ta olan Gugeshashvili geçen sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçirdi.





İzmir ekibinin, satın alma opsiyonlu kiralık şekilde transferi bitirmek üzere olduğu ifade edildi. Gugeshashvili'nin, İzmir'deki son etap çalışmalarında takıma katılması bekleniyor. Deneyimli eldiven kariyerine Dinamo Tbilisi takımında başlarken, Polonya'da Jagiellonia Bialystok, Gürcistan'da Dila Gori, Azerbaycan'da Karabağ, Yunanistan'da Panserraikos, Paok ve Atromitos'ta oynadı.