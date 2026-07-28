Haberler Göztepe Göztepe’nin Armando aşkı Göztepe’nin Armando aşkı Yabancı transferlerin ardından genç ve yerli oyuncu arayışına giren İzmir ekibi, babası Türk, annesi Arjantin asıll 10 numarayı kadroya katmak İstiyor. Oyuncunun 150 bin Euro'luk maaşının tamamını İstanbul temsilcisinin karşılaması planlanıyor. LEVENT ARIÖZ













Yaz transfer döneminde şu ana kadar Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos, Sonko Sundberg ve son olarak Luke Gugeshashvili'yi kadrosuna katarak yabancı oyunculara yönelen Göztepe'de sıra yerlilere döndü. Göz- Göz, Galatasaray'ın 18 yaşındaki 10 numarası Can Armando Güner'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kulüp, oyuncunun 150 bin Euro'luk maaşını Galatasaray'ın karşılamasını talep ederken, transferin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.





Bu hamle, İzmir ekibinin genç yeteneklere yatırım yapan vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. 2008 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, aynı zamanda sağ açıkta da görev yapabiliyor. Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman olan Can, bu sayede Türkiye, Almanya ve Arjantin Milli Takımlarında oynama hakkına sahip. Almanya U16 (7 maç-4 gol) ve U17'de (7 maç-1 gol) forma giyen genç oyuncu son dönemde Arjantin U17'de 3 maça çıktı. Türkiye'de mavi kart alarak yerli kontenjanında oynayabilen Can, Türkiye Milli Takımı için de gelecekte tercih edilebilme hakkı kazandı.