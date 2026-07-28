Göztepe’nin Armando aşkı

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos, Sonko Sundberg ve son olarak Luke Gugeshashvili'yi kadrosuna katarak yabancı oyunculara yönelen Göztepe'de sıra yerlilere döndü. Göz- Göz, Galatasaray'ın 18 yaşındaki 10 numarası Can Armando Güner'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kulüp, oyuncunun 150 bin Euro'luk maaşını Galatasaray'ın karşılamasını talep ederken, transferin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.
Bu hamle, İzmir ekibinin genç yeteneklere yatırım yapan vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. 2008 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, aynı zamanda sağ açıkta da görev yapabiliyor. Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman olan Can, bu sayede Türkiye, Almanya ve Arjantin Milli Takımlarında oynama hakkına sahip. Almanya U16 (7 maç-4 gol) ve U17'de (7 maç-1 gol) forma giyen genç oyuncu son dönemde Arjantin U17'de 3 maça çıktı. Türkiye'de mavi kart alarak yerli kontenjanında oynayabilen Can, Türkiye Milli Takımı için de gelecekte tercih edilebilme hakkı kazandı.
ASLAN 350 BİN EURO'YA ALDI
Can, geçtiğimiz şubat ayında Borussia Mönchengladbach'tan Galatasaray'a 350 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve A takımda 2 resmi maçta görev aldı. Göztepe yönetimi, Can Armando Güner transferini tamamlarsa genç yerli kontenjanını güçlendirmiş olacak. Transferin detayları netleştiğinde resmi açıklama bekleniyor. İzmir ekibi kaleci sorununun çözülmesiyle sol bek ve 10 numara bölgesinde alternatif yaratacak yerli isim arayışını da sürdürüyor.