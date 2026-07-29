Bouajila golleri sıralıyor

GÖZ-GÖZ'ÜN geçtiğimiz haftalarda Muğlaspor
'a kiraladığı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Salem Bouajila hazırlık maçlarında golleri sıralıyor. Genç Tunuslu Keçiörengücü
karşısında 2 kez ağları sarstı ve takımı 3-0 galip geldi. Genç oyuncu aynı zamanda Tunus U20 takımında da forma giyiyor. Geçen sezon U 19 takımında parlayan genç oyuncu ile aynı takımda yer alan Manu Ballodum ise Macaristan
'ın Ujpest takımına transfer olmuştu. O ekibin parlayan bir diğer yıldız adaylarından Franck Pah Gouhon ise sarı-kırmızılılar ile yeni sözleşme imzalamıştı. Oyuncunun U19 takımıyla oynamaya devam edeceği, A takımla da idmanlara çıkacağı kaydedildi.