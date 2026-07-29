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Göztepe, kaleci Luka Gugeshashvili'yi kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA

Giriş Tarihi:

Göztepe, kaleci Luka Gugeshashvili’yi kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, yeni transfer Luka Gugeshashvili'ye başarı dileğinde bulunuldu.

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