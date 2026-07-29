Göztepe, kaleci Luka Gugeshashvili’yi kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, yeni transfer Luka Gugeshashvili'ye başarı dileğinde bulunuldu.
Luka Gugeshashvili Göztepe'mizde! 💛❤️ Kulübümüz, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varmıştır. Luka Gugeshashvili joins Göztepe! 💛❤️ Our club has… pic.twitter.com/R0HZohCdhK— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 29, 2026