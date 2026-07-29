Göztepe, kaleci Luka Gugeshashvili’yi kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, yeni transfer Luka Gugeshashvili'ye başarı dileğinde bulunuldu.