Haberler Göztepe Juan Rusya yolcusu Juan Rusya yolcusu Lille başta olmak üzere çeșitli Avrupa kulüplerinin uzun süredir ilgilendiği Göztepeli Juan Silva ile CSKA Moskova büyük ölçüde anlaştı. Sarı-kırmızılıların bu transferden 15 milyon Euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi HABER MERKEZİ













Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göz- Göz ile her konuda anlaşma sağladı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği Juan'ı satmayan Sport Republic şirketi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı.





Sarı-kırmızılıların Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi. Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi. Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu.