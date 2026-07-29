Juan Rusya yolcusu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göz- Göz ile her konuda anlaşma sağladı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği Juan'ı satmayan Sport Republic şirketi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı.
Sarı-kırmızılıların Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi. Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi. Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu.
SIRADA ANTHONY DENNIS VAR
Juan'dan da yine büyük bir kar elde edecek Göztepe, geçen sene de diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman Leipzig'e 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında satmıştı. Juan Silva, Göztepe'deki ilk sezonunda 28 resmi maça çıktı. Anthony Dennis'in de yeni sezon başlamadan bir Avrupa kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç Nijeryalı orta sahayı Almanya'dan Elversberg ve İngiltere'den Coventry City başta olmak üzere önemli kulüpler istiyor. Göz-Göz, Dennis'in ayrılma ihtimaline karşılık orta saha bölgesini Alex Matos transferiyle doldurmuştu.