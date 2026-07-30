Bu senenin yıldızı Armstrong

Göztepe
'de bu sezonun en büyük kozlarından biri olarak gösterilen Sinclair Armstrong
, şimdiden taraftarın heyecanla beklediği isimlerin başında geliyor. Bristol City'den transfer edilen 22 yaşındaki Kuzey İrlandalı forvet, son iki sezonda İngiltere Championship'te 7 gole imza attı. Kariyerinde Queens Park Rangers (QPR), Torquay United ve Shamrock Rovers formalarını da giyen Armstrong, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübe kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Armstrong'tan beklenti oldukça yüksek. Göztepe yönetimi ve teknik heyeti, Romulo'nun geçen sezon yakaladığı büyük çıkışı bu kez Armstrong'un tekrarlamasını hedefliyor. Düzenli forma şansı bulması halinde Süper Lig
'in dikkat çeken golcülerinden biri olması beklenen Kuzey İrlandalı futbolcunun, takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.