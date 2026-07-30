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Göz-Göz bir senede milyonları kazandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göz-Göz bir senede milyonları kazandı
Göztepe, Sport Republic yönetiminde son bir yılda yaptığı oyuncu satışlarıyla kasasını doldurdu. Sarıkırmızılılar, son olarak Brezilyalı golcü Juan Silva'yı 15 milyon Euro artı bonuslar karşılığında CSKA Moskova'ya göndermeye hazırlanıyor. İzmir ekibi ilk olarak Romulo'yu 20 milyon Euro artı bonuslarla Leipzig'e sattı. Ardından Emersonn, önce Toulouse'a 3.2 milyon Euro'ya satıldı, daha sonra Ipswich Town'a transferinden gelen payla Göztepe 5.6 milyon Euro daha kazandı. Junior Olaitan ise 6.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer oldu. Geçen sezon başında alınan Juan Silva'nın satışıyla Göztepe, son bir yılda dört futbolcudan 50 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edecek. Gözler şimdi, Avrupa'dan talipleri bulunan Anthony Dennis'in olası transferine çevrildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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