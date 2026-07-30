Haberler Göztepe Göztepe’de hedef: Borges Göztepe’de hedef: Borges İzmir ekibinin İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen Brezilyalı sol bek Neto Borges ile ilgilendiğı öğrenilirken, resmi temasların önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi. HABER MERKEZİ













Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Göztepe, sol bek transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen Brezilyalı sol bek Neto Borges ile yakından ilgilendiği öğrenildi.





Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinin, 29 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırdığı ve kısa süre içinde İngiliz kulübüyle resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi. Göztepe yönetiminin, hem oyuncunun maliyetini hem de transfer formülünü belirlemek adına kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Teknik heyetin uzun ve zorlu lig maratonunda rekabeti artırmak amacıyla sol bek rotasyonunu güçlendirmek istediği öğrenildi.