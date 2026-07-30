Göztepe’de hedef: Borges

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Göztepe, sol bek transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen Brezilyalı sol bek Neto Borges ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinin, 29 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırdığı ve kısa süre içinde İngiliz kulübüyle resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi. Göztepe yönetiminin, hem oyuncunun maliyetini hem de transfer formülünü belirlemek adına kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Teknik heyetin uzun ve zorlu lig maratonunda rekabeti artırmak amacıyla sol bek rotasyonunu güçlendirmek istediği öğrenildi.
SIKI PAZARLIK YAPILACAK
Haziran 2027'ye kadar Middlesbrough ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu nedenle Göztepe yönetiminin bonservis konusunda uygun şartları oluşturabilmek adına İngiliz kulübüyle sıkı bir pazarlık yürütmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, transferi satın alma opsiyonlu kiralama ile sonuçlandırmayı değerlendirdiği öğrenildi. Deneyimli oyuncunun, Stoilov'un oyun anlayışına uygun olduğu ifade edildi.