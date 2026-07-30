İzmir temsilcisine Gürcü kaleci

Göztepe
, yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki kalecinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. İzmir
ekibi, deneyimli file bekçisinin kısa süre içinde takıma katılarak teknik direktör Stanimir Stoilov
yönetimindeki çalışmalara başlayacağını duyurdu. Son olarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen Gürcü kaleci, kariyerinde Tiflis, Gori, Telavi, Lviv, Bialystok ve Panserraikos gibi kulüplerde de görev yapan Gugeshashvili, Gürcistan, Polonya, Ukrayna ve Yunanistan'da önemli tecrübeler edindi.