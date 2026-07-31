Göztepe’de yeni anlaşma! Bekir Turaç Böke geliyor

Bekir Turaç, İrlandalı forvet Sinclair Armstrong, Brezilyalı golcü Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'den sonra sarı-kırmızılıların altıncı transferi olacak.

TRABZONSPOR'LA İSMAİL İÇİN JÜBİLE MAÇI OYNAYACAK

Göztepe'nin henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen 8 Ağustos Cumartesi günü futbolu bırakan kaptanı İsmail Köybaşı'nın jübilesi için evinde Trabzonspor'la karşılaşması bekleniyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanması planlanan maçla ilgili son kararı teknik direktör Stanimir Stoilov verecek. Göz-Göz yeni transferleriyle 17 Ağustos'ta başlayacak lig öncesi ilk kez bu maçla taraftarıyla buluşacak. Son 4 sezondur forma giydiği Göztepe'de 37 yaşında futbolu bırakıp teknik ekibe dahil olan İsmail Köybaşı 2022'de Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamıştı. Eski oyuncularının jübilesi için özel provada karşı karşıya gelecek iki takım son yıllarda karşılıklı dostluk köprüsü kurmuştu.