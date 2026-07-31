Göztepe'ye İspanyol sol bek

Trendyol Süper Lig 'de yeni sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle hazırlanan Göztepe , transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Mallorca'da forma giyen deneyimli sol bek Toni Lato'yu gündemine aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin, 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı ve kısa süre içerisinde hem oyuncu hem de kulübü Mallorca ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.





HEDEFİ ETKİLİ OLDU

Daha fazla forma şansı bulabileceği ve Avrupa kupalarında mücadele edecek iddialı bir takımın parçası olmak isteyen Lato'nun, bu nedenle Göztepe'nin sunduğu projeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa hedefi bulunan sarı-kırmızılıların projesinin transferde önemli bir etken olabileceği ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da sol bek pozisyonunda rekabeti artıracak, savunma ve hücum yönü güçlü bir oyuncu istediği belirtilirken, Toni Lato'nun bu profile uygun isimlerden biri olduğu kaydedildi. Kariyerinin büyük bölümünü La Liga seviyesinde geçiren deneyimli futbolcunun, yeniden düzenli forma giyebileceği ve çıkış yakalayabileceği bir takım aradığı, Göztepe yönetiminin de transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Kaleci transferini de noktalayan Göz-Göz, sol bek transferinin ardından yerli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak.