Noah Sundberg tam not aldı

Göztepe'nin sezon başında kadrosuna kattığı stoper Noah Sundberg, kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı. Geçtiğimiz sezon Yunanistan temsilcisi Aris formasıyla 16 resmi maçta görev yapan Gambiya Milli Takımı oyuncusu, transferinin açıklanmasının ardından taraftarın bir bölümünden eleştiriler almıştı. Ancak tecrübeli savunmacı, hazırlık kampında ortaya koyduğu performansla bu eleştirileri boşa çıkarmayı başardı. Slovenya kampındaki antrenmanlarda ve oynanan hazırlık karşılaşmalarında sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Sundberg, savunmadaki soğukkanlı oyunuyla teknik heyetin de güvenini kazandı. Hava toplarındaki etkinliği, doğru pozisyon alması ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan 28 yaşındaki futbolcu, savunma hattına önemli bir güven verdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un sistemine kısa sürede uyum sağlayan deneyimli stoperin, sezonun başlamasıyla birlikte ilk 11'in önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

DENNİS VE JUAN BELİRSİZLİĞİ

Göztepe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılması beklenen Anthony Dennis ve Juan Silva konusunda ise henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Avrupa kulüplerinin radarında bulunan iki futbolcu için bugüne kadar birçok transfer iddiası gündeme gelse de, sarı-kırmızılı yönetime ulaşan tekliflerin henüz imza aşamasına taşınamadığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon gösterdikleri başarılı performansla dikkat çeken Dennis ve Juan'ın, yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri karşılığında takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak transfer döneminde sona yaklaşılmasına rağmen iki oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sarıkırmızılı yönetimin, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmeden oyuncuların ayrılığına izin vermeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.