Göztepe’de Njoh iddiası





Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin, İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız sol bek Lilian Njoh için harekete geçtiği öğrenildi. Sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisinin, bir süredir Sportif Direktör Ivan Mance'ın takip ettiği oyuncu için önümüzdeki hafta içi resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Servette ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için Göztepe yönetiminin bonservis konusunda pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon Euro olan Njoh'un, hem yaşı hem de gelişime açık profili nedeniyle Göztepe'nin transfer politikasına uygun isimlerden biri olarak görüldüğü ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Servette formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi karşılaşmaya çıkan başarılı sol bek, 2 gol ve 9 asistlik performansıyla takımının en üretken savunmacılarından biri oldu.