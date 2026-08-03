İzzet Furkan Malak Sakaryaspor yolcusu

Sakaryaspor
, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlı ekibin, Göztepe
altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Malak'ın, daha fazla forma şansı bulabilmesi adına kariyerine farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Futbola Göztepe altyapısında başlayan İzzet Furkan Malak, 2022 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. İzmir ekibi
, genç oyuncunun gelişimine duyduğu güveni göstererek 2023 yılında sözleşmesini uzatırken, mevcut kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor.