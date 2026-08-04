Göztepe'nin yıldızı Juan, CSKA Moskova'nın kapısından döndü

Süreçle ilgili açıklama yapan Rus ekibi, "CSKA Moskova, Juan'ın oyuncu olarak sahip olduğu özelliklere büyük değer veriyor ve Göztepe ile transfer görüşmeleri yürüttü. Ancak oyuncunun sportif ve mali şartları değerlendirildikten sonra kulüp yönetimi, görüşmelerden çekilme kararı aldı. CSKA, profesyonel ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle Göztepe yönetimine teşekkür etti" mesajını paylaştı.

Göztepe'de geçen sezon ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'e yine 15 milyon euro bonservis teklifi gelmesine rağmen satılmayan Brezilyalı forvet şu an için kulüpte kaldı. Juan için bu aşamada daha ciddi bir teklif olmadığı öğrenilirken golcü futbolcu yaz döneminde satılmazsa ara transfere kadar takımda kalacak. Göztepe'de 2 sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda 28 maçta 8 gol, 4 asist, geçen sezon ise 32 maçta 11 gol, 4 asistle oynamıştı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, transferi gündemde olan Juan'a takımla çalışmasına rağmen hazırlık maçlarında süre vermemişti. Juan gibi özel maçlarda az süre bulan Brezilyalı orta saha Dennis için ise Coventry City ve Elversburg kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.