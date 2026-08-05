Göz-göz’de Yusuf Talum hedefte

Yerli transferde atağa geçen Göz-Göz, Gökdeniz Bayrakdar ve Bekir Turaç Böke'nin ardından bek pozisyonu için altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf Talum'u hedefliyor. Manisa FK formasıyla geçen sezon 1. Lig'de 27 maça çıkıp 4 gol ve 6 asist üreten Talum, ligin en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. Yaz transfer döneminde Samsunspor'un da ilgilendiği genç bek için o dönem 1 buçuk milyon Euro bonservis iddiaları gündeme gelmişti. Göz-Göz, ücret olarak istediği rakamlara indirebilirse Yusuf'u kadrosuna katıp, sağ ve sol bek pozisyonunda rahatlamak istiyor. 2 bölgede de oynayabilme avantajı olen 2001 doğumlu Yusuf, Cherni ve Arda Okan ile rekabete girebilir.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

24 yaşındaki futbolcu Göztepe altyapısına 2016'da katıldı. 2019'da profesyonel sözleşme imzaladı, U19 ve U21'de forma giydi. Menemen FK'ye kiralandıktan sonra 2022'de serbest kaldı. Tarsus İdman Yurdu, Kastamonuspor ve İnegölspor'da oynadıktan sonra 2024'te Manisa FK'ye bonservissiz geçti. Sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldı. Önümüzdeki günlerde bu transfer iddiasıyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.