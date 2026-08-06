Göztepe muradına erdi

Göztepe Kulübü, olimpik branşlardaki sporcular için planladığı İnciraltı Projesi'nde temel atmaya gün sayıyor. Balçova İnciraltı'nda hayata geçirilecek tesis, yalnızca sporcuların değil, ailelerin ve bölge halkının da günlük yaşamına dokunacak bir sosyal alan olarak tasarlandı. Birçok branşta faaliyet gösteren Göztepe, İnciraltı Projesi ile olimpik spor okullarını tek bir çatı altında toplayacak. Padel, tenis, yüzme, cimnastik, fitness, bale, okçuluk ve daha birçok olimpik branşta çocuklar ve gençler için eğitim alanları kurulacak. Tesis aynı zamanda, çocuklarını bırakan ya da antrenmanı bekleyen ailelerin de vakit geçirebileceği, kendi spor ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alanlarla mahalleye açık bir yaşam alanı olacak.

YAŞAYAN BİR TESİS

Projenin tamamlanmasıyla çok daha fazla çocuk ve sporcu, daha iyi şartlarda spor yapma imkanına kavuşacak. Göztepe, bu tesisle hem sporcu yetiştirme kapasitesini büyütmeyi hem de İzmir'de yetişen sporcuları İzmir'de tutabilecek bir ekosistem kurmayı hedefliyor. Tesiste altyapı takımları için hentbol, basketbol ve voleybol salonu, kapalı yarı olimpik havuz, cimnastik salonu, tenis ve padel kortları yer alacak. Bunlara ek olarak masa tenisi, satranç, okçuluk, atletizm, judo, tekvando ve eskrim çalışma alanları, fitness, pilates, reformer ve sosyal etkinlik alanları ile yeme içme üniteleri de tesiste bulunacak. Göztepe, İnciraltı Projesi hayata geçene kadar da sporcu yetiştirmeyi sürdürüyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi başta olmak üzere birçok farklı tesiste genç sporcuları çeşitli branşlarda eğitmeye devam ediyor. İnciraltı Projesi tamamlandığında bu altyapı çok daha geniş bir alana yayılacak.