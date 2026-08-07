Haberler Göztepe Göztepe’ye yeni Sambacı Göztepe’ye yeni Sambacı Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Göz-Göz, sol beke yapacağı takviye için Santos'un 22 yaşındaki yıldız adayı Kevyson'u liste başı yaptı. HABER MERKEZİ









Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Santos forması giyen genç sol bek Kevyson Costa e Silva'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İzmir ekibinin scout ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun gelişim potansiyelinden olumlu yönde etkilendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Son yıllarda genç ve potansiyelli futbolculara yatırım yaparak dikkat çeken Göztepe'nin, Kevyson profilini transfer politikasına uygun bulduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların özellikle Brezilya pazarından yaptığı hamlelerle oyuncularını Avrupa vitrinine taşıması, genç futbolcular için kulübü cazip bir seçenek haline getiriyor.

TAM ARADIĞI İSİM

2004 doğumlu olan Kevyson, sol bek pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Hızı, atletizmi ve hücum katkısıyla dikkat çeken genç oyuncu, modern bek profilinin önemli özelliklerini taşıyor. Sol ayağını etkili kullanan Kevyson, özellikle çizgi boyunca yaptığı bindirmeler ve hücum organizasyonlarına verdiği destekle öne çıkıyor. Santos altyapısından yetişen Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerinde şu ana kadar Brezilya futbolunun önemli seviyelerinde forma giydi. Kevyson'un kariyerinde şu ana kadar 30'un üzerinde profesyonel karşılaşmada görev aldığı, savunma katkısının yanı sıra hücum yönüyle de gelişim gösterdiği kaydediliyor.