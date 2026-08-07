Göztepe’ye yeni Sambacı

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Santos forması giyen genç sol bek Kevyson Costa e Silva'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İzmir ekibinin scout ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun gelişim potansiyelinden olumlu yönde etkilendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Son yıllarda genç ve potansiyelli futbolculara yatırım yaparak dikkat çeken Göztepe'nin, Kevyson profilini transfer politikasına uygun bulduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların özellikle Brezilya pazarından yaptığı hamlelerle oyuncularını Avrupa vitrinine taşıması, genç futbolcular için kulübü cazip bir seçenek haline getiriyor.
TAM ARADIĞI İSİM
2004 doğumlu olan Kevyson, sol bek pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Hızı, atletizmi ve hücum katkısıyla dikkat çeken genç oyuncu, modern bek profilinin önemli özelliklerini taşıyor. Sol ayağını etkili kullanan Kevyson, özellikle çizgi boyunca yaptığı bindirmeler ve hücum organizasyonlarına verdiği destekle öne çıkıyor. Santos altyapısından yetişen Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerinde şu ana kadar Brezilya futbolunun önemli seviyelerinde forma giydi. Kevyson'un kariyerinde şu ana kadar 30'un üzerinde profesyonel karşılaşmada görev aldığı, savunma katkısının yanı sıra hücum yönüyle de gelişim gösterdiği kaydediliyor.
TRANSFER NETLEŞECEK
Göztepe'nin transferde doğrudan yüksek bonservis bedeli ödemek yerine kiralama ve satın alma opsiyonlu formülleri tercih ettiği bilinirken, Kevyson için de benzer bir yöntemin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Piyasa değeri ulaşılabilir seviyede olan genç futbolcunun, İzmir ekibi için hem sportif hem de geleceğe dönük yatırım açısından önemli bir hamle olabileceği değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilya'dan yeni bir yeteneği Türkiye'ye getirerek Avrupa yolculuğuna hazırlama hedefi doğrultusunda Kevyson ismini listesinde tuttuğu ve gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade ediliyor.