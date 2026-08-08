Göztepe’de Juan bilmecesi

Sport Republic çatısı altında oyuncu satışından önemli gelirler elde eden sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Juan'ın geleceği henüz netleşmedi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in radarına giren ve ciddi şekilde transfer gündemine gelen Juan, Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılma hedefi nedeniyle takımda tutulmuştu. Yeni sezonda da birçok kulübün takip ettiği Brezilyalı futbolcu için en somut adımı ise Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova attı. Sport Republic ile CSKA Moskova arasında yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ve performansa dayalı bonusları içeren prensip anlaşmasına varıldı. Ancak transferin resmiyete dökülmesi aşamasında beklenmedik bir engel ortaya çıktı.