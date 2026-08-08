Göztepe’de Juan bilmecesi

Trendyol Süper Lig'de son yıllarda genç oyuncuları keşfedip geliştirerek Avrupa futboluna kazandıran kulüplerin başında gelen Göztepe'de, Brezilyalı hücum oyuncusu Juan Silva ile ilgili belirsizlik sürüyor.
Sport Republic çatısı altında oyuncu satışından önemli gelirler elde eden sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Juan'ın geleceği henüz netleşmedi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in radarına giren ve ciddi şekilde transfer gündemine gelen Juan, Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılma hedefi nedeniyle takımda tutulmuştu. Yeni sezonda da birçok kulübün takip ettiği Brezilyalı futbolcu için en somut adımı ise Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova attı. Sport Republic ile CSKA Moskova arasında yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ve performansa dayalı bonusları içeren prensip anlaşmasına varıldı. Ancak transferin resmiyete dökülmesi aşamasında beklenmedik bir engel ortaya çıktı.
Sport Republic, ödemenin güvence altına alınabilmesi adına Rus kulübünden uluslararası geçerliliği bulunan bir teminat mektubu talep etti. Rusya'ya yönelik devam eden uluslararası yaptırımlar ve finansal kısıtlamalar nedeniyle CSKA Moskova'nın bu teminatı istenilen şartlarda sağlayamadığı öğrenildi. Güvence konusunda risk almak istemeyen Sport Republic yönetimi de transfer dosyasını askıya aldı.
TEMİNAT MEKTUBU GELMEDİ
İzmir ekibinde Juan transferi çıkmaza girerken, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala oyuncu için aynı seviyede bir teklif gelmedi. Bu nedenle Brezilyalı futbolcunun yeni sezona büyük ölçüde Göztepe formasıyla başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da hazırlık kampında performansından memnun kaldığı Juan'ın, takımın hücum planlamasında önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Öte yandan Juan'ın ayrılığı ihtimaline göre kadro mühendisliğini sürdüren Göztepe, Sivasspor'un genç forveti Deniz Turaç Böke için önemli mesafe kat etmişti. Yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılıların genç oyuncuyu kadrosuna katması, karşılığında ise Musah Muhammed'in takas yoluyla Sivasspor'a gitmesi planlanıyordu. Ancak Juan transferinin gerçekleşmemesi tüm planları değiştirdi. Hücum hattında oluşacak boşluğun dolmaması nedeniyle Göztepe yönetimi teknik heyetin de raporu doğrultusunda Musah Muhammed'i takımda tutma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Deniz Turaç Böke transferi ve takas formülü de şimdilik rafa kaldırıldı.