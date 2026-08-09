Göz-Göz galibiyetle ayrıldı

Göztepe ile Trabzonspor, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı İsmail Köybaşı'nın futbol kariyerine veda ettiği anlamlı jübile maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerin büyük ilgi gösterdiği, duygusal anların yaşandığı karşılaşmada iki takımın taraftarları da dostluk görüntüleri sergilerken, sahadaki mücadele de tempolu geçti. Mücadele sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Göztepe oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, gol perdesi uzatma dakikalarında açıldı. 45+4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Sonko Sundberg, hata yapmayarak Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

FARK İKİYE YÜKSELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 50. dakikada farkı ikiye çıkardı. Gelişen atakta Janderson, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golle birlikte Göztepe tribünleri büyük coşku yaşadı. Trabzonspor ise bu gole çabuk yanıt verdi. 53. dakikada Metehan Mimaroğlu, kaydettiği golle farkı bire indirerek takımını yeniden oyuna ortak etti. Kalan dakikalarda iki ekip de pozisyonlar üretse de skor değişmedi. Mücadele, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, geceye damga vuran isim ise kariyerine veda eden İsmail Köybaşı oldu.