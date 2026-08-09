Gürsel Aksel’de anlamlı gece

Göztepe ile Trabzonspor arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan özel karşılaşma, sadece bir futbol müsabakası olmanın ötesine geçerek anlam yüklü bir geceye dönüştü. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı İsmail Köybaşı, bu karşılaşmayla birlikte profesyonel futbol kariyerine veda ederken, tribünlerde ve sahada duygu dolu anlar yaşandı.
TARAFTARLAR BİRLİK OLDU
İki köklü kulübü karşı karşıya getiren mücadelede, dostluk ve kardeşlik ön plana çıktı. Göztepe ve Trabzonspor taraftarları karşılaşmayı yan yana izlerken, tribünlerde renkler iç içe geçti. Sarıkırmızılı ve bordo-mavili futbolseverler, maç boyunca birbirlerine destek vererek futbolun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.
KAPTAN 7'DE VEDA ETTİ
Göztepe'de İsmail Köybaşı, jübile maçına ilk 11'de ve kaptan olarak başladı. Dört sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten deneyimli futbolcu, mücadelenin henüz başında 7. dakikada oyundan çıkarak yerini Ogün Bayrak'a bıraktı. Köybaşı, kaptanlık pazubandını da genç oyuncuya teslim ederken tribünler ayağa kalktı. Alkışlar eşliğinde kenara gelen tecrübeli isim, kariyerinin son dakikalarını duygusal bir atmosferde noktaladı.
PLAKET TÖRENİ YAPILDI
Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, deneyimli futbolcuya plaket takdim etti. Tribünlerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen törende Köybaşı, kendisi için hazırlanan bu özel gecede bir kez daha alkışlarla onurlandırıldı. Gürsel Aksel'de yaşanan bu anlamlı gece, sahadaki mücadeleden çok dostluk, saygı ve vefa duygularının ön plana çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu.