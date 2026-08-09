Gürsel Aksel’de anlamlı gece

PLAKET TÖRENİ YAPILDI

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, deneyimli futbolcuya plaket takdim etti. Tribünlerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen törende Köybaşı, kendisi için hazırlanan bu özel gecede bir kez daha alkışlarla onurlandırıldı. Gürsel Aksel'de yaşanan bu anlamlı gece, sahadaki mücadeleden çok dostluk, saygı ve vefa duygularının ön plana çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu.

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