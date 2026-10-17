Göztepe'de 2 eksik var! Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





Göztepe, bu sezon 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligin ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, bu sezonki 2. galibiyetini almak istiyor.