Göztepe'de 2 eksik var! Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun 2. galibiyetini hedefleyen sarı-kırmızılı ekip zorlu deplasmanda! Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak dev mücadeleden son gelişmeler..
MAÇ TARİHİ
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
MAÇ SAATİ
Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Göztepe, bu sezon 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligin ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, bu sezonki 2. galibiyetini almak istiyor.
GÖZTEPE'DE 2 İSİM SAKAT!
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra maçta forma giyemeyecek.