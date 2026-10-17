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Haberler Göztepe Göztepe'de 2 eksik var! Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe'de 2 eksik var! Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor’a konuk oluyor. Ligde 6 puanla 15. sırada yer alan İzmir temsilcisi, kritik deplasmandan 3 puanla dönerek kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

AA

Giriş Tarihi:

Sezonun 2. galibiyetini hedefleyen sarı-kırmızılı ekip zorlu deplasmanda! Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak dev mücadeleden son gelişmeler..

MAÇ TARİHİ

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

MAÇ SAATİ

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



Göztepe, bu sezon 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligin ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, bu sezonki 2. galibiyetini almak istiyor.



GÖZTEPE'DE 2 İSİM SAKAT!

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra maçta forma giyemeyecek.

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