Göztepe 35 gün sonra taraftarının önüne çıkacak

Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayan Göztepe, Çorum FK'yı yenerek bu kötü istatistiğe de son vermeyi hedefliyor. Evindeki ilk maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, 4'üncü hafta ise Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup olmuştu. Göztepe, evindeki son maçta Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp yine taraftarına galibiyet hediye edemedi.

DİĞER