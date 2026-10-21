Göztepe’nin yeni yüzü

Sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, milli aranın ardından yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle hem yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı hem de düşme hattıyla arasındaki puan farkını açtı. Milli ara öncesinde Alanyaspor ve Rizespor ile 2-2 berabere kalan Göztepe, ara sonrasında ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. İzmir temsilcisi, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda önce Eyüpspor'u 4-0, ardından Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üst üste iki galibiyet elde etti. Son haftalarda hücumdaki etkili performansının yanı sıra savunmasıyla da öne çıkan Göztepe, özellikle son iki karşılaşmada rakiplerine önemli fırsatlar tanımadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu iki maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü. Söz konusu golün penaltıdan gelmesi de Göztepe'nin savunma performansını öne çıkaran detaylardan biri oldu. Takım savunmasındaki disiplin ve oyuncuların mücadele gücü, Göztepe'nin son haftalardaki başarılı sonuçlarında önemli rol oynadı. Hem hücumda üretkenliğini artıran hem de savunmada daha sağlam bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, yakaladığı ivmeyle taraftarına da umut verdi. Yakaladığı çıkışla moral depolayan İzmir ekibi, hem sahadaki oyununu geliştirdi hem de puan tablosunda rahat bir nefes aldı. Göztepe, yükselen formunu sürdürerek ligdeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.