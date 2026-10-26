Göztepe seriye bağladı

TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giderken ortaya koyduğu etkili futbolla da alkış topladı. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına alan İzmir temsilcisi, mücadele boyunca sergilediği istekli oyunla galibiyeti hak etti.

ANTUNES'TEN ERKEN GOL

KARŞILAŞMAYA adeta fırtına gibi başlayan Göztepe, henüz 3'üncü dakikada Antunes'in kaydettiği golle öne geçti. Maçın başında bulduğu golle moral kazanan sarı-kırmızılı ekip, oyunun kontrolünü eline alarak rakip kalede etkili ataklar geliştirdi. Baskılı oyununu sürdüren İzmir ekibi, atak- 38'inci dakikada Juan'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda hem hücumda hem de mücade- le gücüyle ön plana çıkan Göztepe, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Sarı-kırmızılılar, ilk 45 dakikada ortaya koyduğu futbolla galibiyetin kapısını araladı. Tribünlerin coşkusu sahaya da yansırken Göztepe, mücadeleci futbolu ve etkili hücum organizasyonlarıyla beğeni topladı. İlk yarıda bulken duğu iki golün avantajını iyi değerlendiren İzmir bulduğu bultemsilcisi, ikinci yarıda da oyun disiplininden kopmadı. Skor üstünlüğünü korumayı başaran sarıkırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarına üç puan armağan etti.