  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Karşıyaka > Karşıyaka, Payas’da güldü: 2-1

, Payas’da güldü: 2-1

Karşıyaka, Payas’da güldü: 2-1
Giriş Tarihi: 11.11.2019

Haftakardır bileği bükülmeyen KSK, deplasmanda ’u Doğukan’ın golleriyle dize getirdi. Yenilmezliğini 4 maça çıkartan ekibi rakiplerin puan kaybıyla Play-Off hattına yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, deplasman da Payasspor'u 2-1 mağlup etti, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde şaha kalktı. Yeşil-kırmızılılar, Doğukan'ın attığı 2 golle bayram yaparken, 5. sıraya yükseldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka, Payas’da güldü: 2-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN