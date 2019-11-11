Haftakardır bileği bükülmeyen KSK, deplasmanda Payasspor’u Doğukan’ın golleriyle dize getirdi. Yenilmezliğini 4 maça çıkartan İzmir ekibi rakiplerin puan kaybıyla Play-Off hattına yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, deplasman da Payasspor'u 2-1 mağlup etti, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde şaha kalktı. Yeşil-kırmızılılar, Doğukan'ın attığı 2 golle bayram yaparken, 5. sıraya yükseldi.
Karşıyaka, Payas’da güldü: 2-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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