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Karşıyaka'da Burak kiralık gitti

Karşıyaka'da Burak kiralık gitti

25.12.2019, 12:43

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında 'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Belediyespor'a kiralık verildi.

Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak. Kaf-Kaf'ta bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında forma giymişti. Karşıyaka'da altyapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor. Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında 28 Aralık'ta 2'nci Lig'den Niğde Anadolu'yla karşılaşacak.

DHA

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