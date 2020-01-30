Karşıyaka beklemede

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim, 4 sezon sonra transfer yapabilmek adına harekete geçti. Tahtayı açmak için 120 alacaklıdan muvafakatname imzayı almak için yola çıkan yeşil-kırmızılılar 6 ismi ikna edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Alacaklıların büyük bir çoğunluğuyla el sıkışan yeşil-kırmızılılar, Osman Fırat, Ercan Yıldız, Emre Toraman, Özgür Volkan Yıldırım, Şahin Şekerci ve Muharrem Efe'yi ikna edebildiği takdirde 4 yıl sonra dış transfer yapabilecek. Yarın bitecek devre arası transfer sezonuna kadar bu isimlerden imza alması bekleniyor. AŞAN BELİRSİZ

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren Karşıyaka dün yaptığı çift idmanla pazar günü seyircisi önünde konuk edeceği Erbaaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-kırmızılı ekipte kalçasında yırtık bulunan Mustafa'yı zorlu maça yetiştirebilmek için sağlık ekibi seferberlik başlattı. Kaptan Mustafa Aşan, "Pazar günü sahada olmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Toparlanıp galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" dedi. GÖRKEM TÜRKYILMAZ