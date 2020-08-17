Dosyasavar Kaf-Kaf

Pınar Karşıyaka da yönetim, eski oyuncu ve menajerlere ait 7 dosyayı kapattı. Houge’un borcunun yüzde 40’ını ödedi. Kalanını yapılandırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Pınar Karşıyaka'da yönetim geçmişte ödenmeyerek kulübün üzerinde adeta kambur haline gelen borç dosyalarını bir bir kapattı, olabilecek transfer yasağının önüne geçti. Yeşil-kırmızılı yönetim 7 dosyayı kapatırken ABD'li oyuncu Dustin Houge'un alacağının yüzde 40'ını ödeyerek kasasından toplam 300 bin Euro harcadı. Bu gelişmeyle kulübün toplam 400 bin Euro'luk eski borçlarının 300 bin Euro'su ödendi, 100 bin Euro'su ise yapılandırıldı.



GEÇMİŞ BORÇLAR ÖDENDİ

YEŞİL-KIRMIZILI yönetim, 2016- 2017 sezonunda KSK formasını giyen Kevin Dillard ve menajeri Christos Lazarou'ya 70 bin dolar, Covan Brown'a 40 bin dolar, Josh Boone'a 35 bin dolar, 2018- menajerine 19 bin dolar ödeyerek 7 dosyayı tamamen kapattı.



YASAK OLMAYACAK

2017-2018 sezonunda oynamadan giden ABD'li oyuncu Dustin Houge'a 195 bin dolarlık alacağının yüzde 40'ı olan 75 bin dolar ödendi. Yapılan görüşmeler sonunda Houge'un alacağı yapılandırıldı ve kalan kısmı Mart 2021'e kadar vadelendirildi. Bu ödemelerle geçmişten kalan yükten kurtulan Pınar Karşıyaka yönetimi, olabilecek transfer yasağı tehlikesinin de önüne geçti.



