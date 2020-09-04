KSK’den büyük vefa

KARŞIYAKA yönetimi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bulunan futbol sahası ve basketbol salonuna yaşayan iki efsane ismin adını vermeye karar verdi. Kaf-Kaf, uzun yıllar futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Hüseyin Hamamcı'nın adını A Takım futbol sahasına, 1986-87 sezonunda basketbolda lig ve cumhurbaşkanı kupasını kazanan takımın antrenörü Nadir Vekiloğlu'nun ismini de spor salonuna verme kararı verdi. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu kararı mayıs ayında aldık. Ancak pandemi olduğu için hayata geçiremedik. Kulübe büyük hizmetleri olan büyüklerimizden de izinlerini alındı. Saha ve salonun tadilatları bitince tabelaları asacağız. Pandemi nedeniyle töreni ileri bir tarihte yapacağız. Hamamcı ve Vekiloğlu'nun adına yakışan bir tören düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Belediyesi, eski belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar zamanında 2019 yılında İmbatlı Mahallesine yapılan spor salonuna Nadir Vekiloğlu ismini vermişti. Ancak geçtiğimiz günlerde salonun isminin değişmesi büyük şaşkınlık yarattı. Salona tesis alalının belediyeye tahsis eden Balcıoğlu ailesinden rahmetli Suat Cemile Balcıoğlu'nun isminin yazılı olduğu tabela konuldu.