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Haberler Karşıyaka KSK’de belirsizlik

KSK’de belirsizlik

KSK’de belirsizlik
Giriş Tarihi: 5.9.2020

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim sözleşmesi biten 9 futbolcuyla anlaşmayı başardı. Yeşilkırmızılılar, takım kaptanı Mustafa Aşan, Cenk Özbey, Metin Peker, Harun Atalay, Arif Calık, Hakan Kuş, Anıl Çıracı ve Fatih Öztekin ile yeniden el sıkıştı. Anıl Çıracı ve Mustafa Aşan ile 1'er yıllık anlaşan Kaf-Kaf diğer futbolcularla 2'şer yıllık mukavele imzaladı. Transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan yeşil-kırmızılı ekipte gözler kendi istekleriyle takımdan ayrılan Özgür Güler ve Görkem Ali Kınay'a çevrildi. Fazla forma şansı bulamadıkları için takımdan ayrılmak istediklerini yönetime ileten ikiliden sol kanat 22 yaşındaki Özgür Güler'in genç yaşına rağmen futbolu bırakarak, öğretim hayatına ağırlık vereceğini bildirdi.

ALTYAPIDAN VİTRİNE ÇIKTILAR
Başka kulüplerle görüşmek için yönetimden izin alan ve idmanlara çıkmayan Görkem'de henüz hiçbir takıma imza atmadı. Oyuncuların bonservis bedeli dışında 170 bin TL'ye yakın yetiştiricilik bedelleri de bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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