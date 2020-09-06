Pınar KSK’nin nefesi yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 72-70 mağlup olarak hazırlık sürecindeki ilk yenilgisini aldı. İlk yarıda rakibine nazaran biraz daha baskın görünen Karşıyaka, ilk periyodu 21-16 devreyi ise 37-34 öhde kapattı. Üçüncü çeyrek başa baş bir oyuna sahne oldu. Yeşil-kırmızılılar bu çeyreği de 55-53 önde tamamladı.

Dördüncü ve son periyotta toparlanan ev sahibi ekip özellikle maçın son bölümündeki etkili oyunuyla mücadeleyi 72-70 kazanmasını bildi. Karşıyaka'da ise Tony Taylor 16 sayıyla takımdaki en skorer oyuncu olarak göze çarparken Raymar Morgan'ın 12 ve Metecan Birsen'in 10 sayısı haricinde çift haneleri gören isim olmadı. Daçka böylece hazırlık dönemindeki namağlup serisini devam ettirdi.