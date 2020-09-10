KSK rotayı çizdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, 20 Eylül'de deplasmanda oynayacağı 32 Isparta karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Geçen sezon 2. Lig'in kapısından bir kez daha dönen yeşil-kırmızılılar, bu sezon direkt 2. Lig'e çıkmak istiyor. Karşıyaka'nın bulunduğu her kulvarda hedefsiz olamayacağının altını çizen sportif direktör Atilla Güneş, "Sözleşmesi biten bütün oyuncularımızla fire vermeden anlaşma sağladık. Bu sezon da hedefimiz eleme maçlarına kalmadan üst lige çıkabilmektir" dedi.

BÜTÜN OYUNCULARLA ANLAŞTIK

Yönetimin üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden Atilla Güneş şöyle konuştu: "Bütün oyuncularla istediği şartlarda anlaştık. Garanti maaş sisteminden performans yükselten maç başı ücret konusunda sözleşme yaptık. Bu sezon mutlaka hedefe ulaşmak istiyoruz."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ