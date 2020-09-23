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Haberler Karşıyaka İlyas’tan süper dönüş

’tan süper dönüş

İlyas’tan süper dönüş
Giriş Tarihi: 23.9.2020

KARŞIYAKA'DA 21 yaşındaki İlyas, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Geçen yıl ekim ayında çapraz bağlarından sakatlanan genç oyuncu 1.5 yıl sonra formasına kavuştu. İlyas, Isparta önünde kusursuz performans sergileyip galibiyete katkı yaptı.

GÖRKEM TAKIMA DÖNDÜ
KSK'DE şans bulamadığı, ücretinden de memnun olmadığı gerekçesiyle geçen ay kulüpten izin alarak antrenmanlara çıkmayıp takım arayan Görkem geri döndü. Genç oyuncu idmanlara başladı.

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