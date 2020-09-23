İlyas’tan süper dönüş

KARŞIYAKA'DA 21 yaşındaki İlyas, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Geçen yıl ekim ayında çapraz bağlarından sakatlanan genç oyuncu 1.5 yıl sonra formasına kavuştu. İlyas, Isparta önünde kusursuz performans sergileyip galibiyete katkı yaptı.

GÖRKEM TAKIMA DÖNDÜ

KSK'DE şans bulamadığı, ücretinden de memnun olmadığı gerekçesiyle geçen ay kulüpten izin alarak antrenmanlara çıkmayıp takım arayan Görkem geri döndü. Genç oyuncu idmanlara başladı.